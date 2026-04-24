「九龍居屋王」旺角富榮花園三房613.8萬沽　持貨28年升兩倍

有「九龍居屋王」之稱的旺角富榮花園再錄居二市場成交。屋苑一伙低層三房戶以613.8萬元售出，原業主持貨28年，期間大幅升值近2倍。



世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑表示，樓市持續轉旺，旺角富榮花園接連錄得多宗居二市場成交。

最新成交為旺角富榮花園4座低層H室，實用面積592平方呎，三房間隔，望內園景，新近獲買家以居二市場價613.8萬元購入，成交呎價10,368元。

1998年買入價208.43萬

據了解，原業主於1998年6月以未補地價208.43萬元購入上址，最新以613.8萬元售出，期間帳面獲利405.37萬元，單位於28年間大幅升值近2倍。

旺角富榮花園。(張浩維攝)

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