YOHOTown兩房625萬沽　Grand YOHO三房1130萬沽　齊創3年同類新高

樓市氣氛造好，成交活躍推動樓價上升。元朗區本月二手成交持續暢旺，累錄約40宗成交。其中YOHO Town一個細兩房單位以625萬元易手 ; Grand YOHO一個三房單位則以1,130萬元沽出 , 兩宗成交均創下同類單位約3年的二手新高.。



YOHO Town細2房呎價近1.6萬

中原地產元朗區經理王勤學表示，YOHO Town 最新錄得高價成交，單位為5座高層G室實用面積393平方呎，屬兩房間隔，單位叫價640萬元，議價後以625萬元成交，實用呎價約15,903元，創屋苑細兩房單位近3年新高價。

買家為上車客，見樓市持續暢旺，入市信心大增，近日四出尋覓心水單位，見上址條件合意，即承接自用。

原業主仍帳蝕5%離場

原業主於2018年10月以658萬元買入單位，持貨約8年，帳面蝕讓33萬元，物業期內貶值約5%。

元朗YOHO Town。（網上圖片）

Grand YOHO三房呎價1.79萬

王勤學續指，鄰近的半新盤Grand YOHO亦錄高價成交，單位為5座高層F室，實用面積632平方呎，屬三房間隔，成交價1,130萬元，成交呎價約17,880元，屬屋苑純三房單位約3年來的二手新高價。

原業主於2017年2月以913萬元買入單位，持貨約9年，帳面獲利217萬元，物業期內升值約23.8%。

大市氣氛造好 元朗本月累錄40宗成交

王勤學補充，受惠於整體樓市氣氛向好，元朗區本月二手成交保持活躍，累計錄約40宗成交，反映買家入市信心明顯增強。

元朗Grand YOHO

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