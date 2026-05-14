樓市向好無價講　元朗街坊640萬買YOHO Town兩房　上手15年賺三球

樓市氣氛向好，元朗YOHO Town一伙兩房單位新近以640萬元沽出，呎價約1.5萬元。新買家為區內上車客，是次帶票睇樓，惟原業主見樓市氣氛向好，單位「無價講」，最終新買家只好「零議價」入市。



美聯物業分行助理區域經理張國成表示，是次成交為元朗YOHO Town 7座高層E室，實用面積423平方呎，屬兩房間隔，單位最初以640萬元叫價放盤，最後零議價成交，呎價15,130元。

新買家帶票睇樓 惟氣氛向好「無價講」

至於，新買家為上車客亦有帶票睇樓，因認為上述屋苑週邊設施齊全，單位望內園景，惟市場氣氛向好，業主沒有議價空間，最終「零議價」決定入市。

至於，原業主於2011年以295萬元買入單位，持貨近15年，是次轉手帳面獲利345萬元，單期內位升值1.17倍。

元朗YOHO TOWN。

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