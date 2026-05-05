元朗Grand Yoho兩房785萬沽　吸4組客排隊睇樓　年青夫婦一招跑出

二手市場轉旺，元朗Grand Yoho一伙兩房戶早前吸引4組準買家排隊睇樓，最終獲一對年青夫婦議價3萬元後，即時落票後以785萬元買入，呎價約15,763元。



美聯物業分行高級營業經理曹錦輝表示，是次成交為元朗Grand Yoho 1座高層A室，實用面積約498平方呎，屬兩房間隔。原業主早前在5月1日以788萬元放售，及後再於5月3日對外開放參觀睇樓，終獲4組準買家排隊，最終由一對年青夫婦議價3萬元後並即時落票，擲785萬元買入作自住，呎價約15,763元。

持貨近10年轉手帳賺過百萬

參考同類成交單位屬同座中層A室，實用面積相同，在2026年3月初以748萬元沽出，反映今次同類成交單位兩個月回升約5%。

據知，原業主於2016年9月以約677.8萬元購入上述物業，持貨至今近10年，是次轉手帳面獲利約107.2萬元，單位期內升值約15.8%。

元朗Grand YOHO。

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