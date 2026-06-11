亮晴控股創辦人符芷晴9900萬買華第獨立洋房　採60天成交期

市場再錄名人入市。亮晴控股（8603）創辦人符芷晴，新近擲9,900萬元買入古洞南華第一幢洋房，實用面積近7,000平方呎，採60天成交期入市。



設花園4451呎、逾15米私人游泳池及按摩浴缸

資料指，是次成交為古洞南華第獨立洋房A室，實用面積6,906平方呎，屬四房四套間隔，連4,451平方呎花園，以及1,152平方呎平台，以及逾15米的私人游泳池及按摩浴缸，該洋房在5月中旬以約9,900萬元沽出，呎價14,335元，當時買家採60天成交期。

新買家為亮晴控股創辦人符芷晴

至於登記買家身份為符芷晴（FU CHI CHING ），與亮晴控股（8603）創辦人兼行政總裁同名，料為同一人，而符芷晴同時為老牌商業家族榮興集團二代葉振國妻子。二人在2008年展開醫學美容生意，主打「perFACE」品牌營運，曾在2024年成立新公司接管「舒適堡」健身業務。

華第分一期及二期發展

整個華第項目分為一期及二期，而第一期包括5幢洋房，第二期則只有一幢洋房，設獨立門牌，當中第一期為粉錦公路333A號、333B號、333C號、333D號及333F號。最細的洋房為333F號，實用面積也有5,809平方呎，設有2,348平方呎花園及78平方呎平台。至於，第二期則只有一幢洋房，為粉錦公路333E號。

古洞南洋房項目「華第」。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。