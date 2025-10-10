古洞「華第」近七千呎洋房9068萬沽　成交呎價1.3萬

資本策略地產（0497）古洞南洋房項目「華第」，於一個月內連錄2宗成交，新近沽出1期獨立洋房B，成交價9,068萬元，呎價13,066元。



華第獨立洋房B實用面積6,940平方呎，屬4房4套間隔，另連5,320平方呎花園、1,563平方呎平台，以及334平方呎停車位。 同時為項目獨立洋房中最大實用面積、最大的花園及最大的平台，更設少有長逾15米的私人游泳池，買家成交期為60天。

資本策略地產執行董事何樂輝指，項目一個月內連錄兩宗成交，反映豪宅市場轉趨活躍，不論自用買家及投資者均重現市場。

古洞南洋房項目「華第」

華第1及2期共提供6幢大屋，現時已售出4幢，第二期獨立洋房E，實用面積6,415平方呎，於9月以股權轉讓形式售出第二期獨立洋房E，成交價8,800萬元。買家為國際著名建築及室內設計師梁志天，因鍾情項目的莊園設計大宅而入市。

華第獨立洋房C 1.22億沽 呎價1.75萬

至於在2024年11月，華第獨立洋房C以1.22億元招標沽出予內地客，該洋房實用面積6,940平方呎，呎價17,579元。洋房C屬四房連四套間隔，連4,857平方呎私人花園，設有私人升降機通達室內三層。該洋房為發展商花費5,000萬元裝修的示範屋，內部裝修奢華。

↓ ↓古洞南洋房項目「華第」獨立洋房C ↓↓

+ 2