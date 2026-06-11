石澳道14號洋房逾5.6億沽　呎價9.1萬　高瓴資本相關人士買入

香港樓市由低位反彈，南區超級豪宅更成為豪宅目標。向來為超級豪宅集中地的石澳道，最新錄得一宗大額成交個案，區內由會德豐前主席John Marden的遺孀Anne Marden持有及居住的石澳道14號洋房The Round House，新近以約5.626億元沽出，成交呎價高達91,294元。



原業主為會德豐前主席遺孀Anne Marden

上述成交個案為石澳道14號洋房The Round House，實用面積6,163平方呎。據悉，該幢洋房建於1930年代，由會德豐前主席John Marden的遺孀Anne Marden持有及居住。資料顯示，該幢洋房在5月中以約5.626億元沽出。

至洋房新買家為TEO, JENNIFER TZELEE。據了解，該名新買家為新加皮公民張子麗，曾任高瓴資本（Hillhouse Investment）高階主管，同時也為高瓴資本資創辦人兼董事長張磊的相關人士。

石澳道14號洋房。（天行足跡網站圖片）

值得留意，石澳超級豪宅林立，大浪灣道及石澳道共有22間獨立屋，大部分由The Shek O Development Company Limited（石澳發展有限公司）持有，該公司由各業主組成，成為業主須經投票通過，門檻極高。

曾簽下長達75年超長租約

上述石澳道14號洋房The Round House亦正由The Shek O Development Company Limited（石澳發展有限公司）持有，而Anne Marden亦正報住上述洋房。據悉，該幢洋房在2002年簽下一份由1999年計起、長達75年的超長租約。

目前石澳道及大浪灣道一帶豪宅物業均為超級富豪及大型英資企業，例如怡和、太古、電盈主席李澤楷、信置黃志祥、九龍倉吳光正、騰訊主席馬化騰、其士集團已故創辦人周亦卿、南豐集團董事長陳慧慧等。

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而近期石澳道亦有超級豪宅放售個案，如今年2月份石澳道其中一幢由英國玩具商人持有、實用面積約1.7萬平方呎、總地盤面積約16.8萬平方呎的超級巨型大宅，意向價高達20億元，實用呎價高達11.77萬元。

該幢超級豪宅早於2000年以1.03億元買入，其後於2003年至2007年完成重建，若成功以意向價20億元沽出，撇掉重建成本費用計算，帳面升值或高達19倍。

↓↓石澳道19號超級豪宅↓↓

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石澳道19號超級豪宅意向價高達20億元，涉及兩個地段，合計總地盤面積高達約168,902平方呎。（代理相片）

石澳道19號超級豪宅意向價高達20億元，涉及兩個地段，合計總地盤面積高達約168,902平方呎。（代理相片）

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