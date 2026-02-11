獨家｜石澳道近2萬呎超級豪宅天價20億放售　頂級富豪聚居地

內地豪客湧港買樓，部份超級豪宅業主趁勢推出放售旗下巨無霸洋房物業，索價高達20億元。《香港01》接獲獨家消息，向來為超級豪宅集中地的石澳道，其中一幢由英國玩具商人持有、實用面積約1.7萬平方呎、總地盤面積約16.8萬平方呎的超級巨型大宅，新近推出市場放售，意向價高達20億元，實用呎價高達11.77萬元。



該幢超級豪宅早於2000年以1.03億元買入，其後於2003年至2007年完成重建，若成功以意向價20億元沽出，撇掉重建成本費用計算，帳面升值或高達19倍。



涉兩地段合共總地盤面積16.89萬呎

市場消息透露，上述超級豪宅放盤為石澳道19號，涉及兩個地段，其中一幅地皮為鄉郊建屋地段第256號，佔地約43,600平方呎，另一幅地皮則為花園地段第68號F分段，佔地約125,302平方呎。兩個地段合計總地盤面積高達約168,902平方呎。

大宅面積近1.7萬呎 由著建築師、藝術家、燈光設計師打造

目前地塊上興建一幢實用面積約16,979平方呎的超級豪宅，涉及地下及低層地下兩層，其中地下樓底高度達4.08米至7.55米；而低層地下的樓底高度達3.55米。

據了解，該超級豪宅由全球最具影響力百大建築師之一的美國西雅圖建築師Jim Olson設計。至於室內各部份創作亦非常講究，由大宅內壁畫創作由著名視覺藝術家MARY ANN PETERS負責；而燈光設計則由國際著名燈光設計師關永權負責。

設私人無邊際泳池、酒窖、冷庫、專屬運動室

據放盤相片，石澳道19號超級豪宅內部相當豪華，大屋內多個位置樓底極高，設落地玻璃窗外望開揚海景，大廳對出位置設有私人無邊際泳池。大屋內的走廊的牆壁設計相當特別，採用七彩紋路。

此外，大屋內設有酒窖、冷庫、藝術品儲物房、專屬運動室，提供齊全健身設備，並設有乒乓球枱。據悉，大屋內合共提供4間工人房。

業主為英國玩具商人 2000年斥1.03億平執半價蝕讓貨

翻查資料，是次放售的石澳道19號超級豪宅，現時業主為英國玩具商人James William Hesterberg。據了解，該超級豪宅原本由凱悅鍾家的十二少鍾斌銓（Patrick Cheong）於1997年以2.01億元買入，其後在2000年卻以1.03億元、大蝕讓一半予英國玩具商人James William Hesterberg。

2003年落實重建 總建築樓面大增8倍至2.5萬呎

而在2003年落實重建計劃，直至2007年完成重建為超級豪宅，建築面積由重建前的建築面積約3,000平方呎，大幅增加8倍至約2.5萬平方呎。

石澳發展有限公司持周邊22間獨立屋 成為業主須經投票

石澳超級豪宅林立，大浪灣道及石澳道共有22間獨立屋，大部分由The Shek O Development Company Limited（石澳發展有限公司）持有，該公司由各業主組成，成為業主須經投票通過，門檻極高。

目前石澳道及大浪灣道一帶豪宅物業均為超級富豪及大型英資企業，例如怡和、太古、電盈主席李澤楷、信置黃志祥、九龍倉吳光正、騰訊主席馬化騰、其士集團已故創辦人周亦卿、南豐集團董事長陳慧慧等。

石澳道19號超級豪宅意向價高達20億元，涉及兩個地段，合計總地盤面積高達約168,902平方呎。（代理相片）

事實上，近期南區一帶亦有超級豪宅成交個案，例如兩個月前（2025年12月），太古地產﹙1972﹚旗下超級豪宅項目「深水灣道6號」兩幢獨立屋以22億元沽出，平均呎價14.7萬元，屬近年香港豪宅市場最高成交價之一，有關交易預計於2026年第一季完成。