首岸夥中信推按揭計劃利率H加1厘　恒地今年暫沽2600伙、套295億

恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展、位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove）第4期（第5座），將於本周日（14日）首輪銷售80伙，入場價由688萬元，發展商又預告最快於周末或下周加推。項目另夥拍中信銀行（國際）推出按揭計劃，利率低至H加1厘（P減2.05厘），還款期25至30年，提供1.2%現金回贈。



發展商又指，集團由年初至今累售逾2,600伙，總銷售額約295億元。其中，營業（二）部售出逾1,400伙，總銷售額逾181億元。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，首岸第1及第3期累售580伙，佔可供發售單位97%，套現約49.8億元。第4期（第5座）將於本周日（14日）展開首輪銷售80伙，首輪入場單位為第5座3樓B室，折實售價688萬元，呎價約2.1萬元。韓家輝透露最快於周末或下初加推，目前客源約六至七成為用家，他又表示對下半年樓市感到樂觀。

上半年集團總銷售額共295億 接近去年全年成績

韓家輝又表示，恒基營業（一）及（二）部今年上半年合計銷售額295億元，合共逾2,600伙，其中營業（二）部佔逾181億元及1,746伙。而2025年全年恒基營業（一）及（二）部合計銷售額約297億元，（二）部去年全年為160億元，數字反映今年上半年銷售額已接近去年全年成績。

中信推星級按揭 利率低至H加1厘、現金回贈1.2%

中信銀行（國際）副總監嚴偉德表示，將為樓盤買家提供「星級特惠按揭計劃」，利率低至H加1厘（P減2.05厘），還款期25至30年，提供1.2%現金回贈。買家成功申請可獲額外20,000 FWC積分，兌換台北來回機票一套，推廣期至2026年12月31日。嚴偉德表示，目前利率穩定，是入市合適時機，措施有助減輕供樓壓力，他對樓市有信心。

左起恒基物業代理董事韓家輝、中信銀行（國際）副總監嚴偉德。（林卓瑩攝）

（林卓瑩攝）

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