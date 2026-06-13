赤柱ONE STANLEY洋房2.68億沽　呎價5.66萬均創年度新高

超級豪宅成交持續升溫。建灝地產旗下赤柱臨海豪宅盤ONE STANLEY，最新透過招標形式以2.68億元售出2號洋房，實用呎價高達56,636元，成交價及呎價雙雙創下項目本年度新高。



建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智榮表示，該洋房實用面積4,732平方呎，屬四房四套連書房套間隔，另設3個儲物房、家庭廳、工作間、工人房、前後花園、天台及泳池。地下大廳層採用高樓底設計，層與層之間高度達4.5米，客飯廳最長逾12米，外接特大落地玻璃趟門連接花園及泳池，花園面積達1,608平方呎。

建灝地產旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」 , 以2.68億元售出2號洋房 ,雙破成交價呎價本年度新高。

買家為本港商人 鍾情海景及鄰近配套

據了解, 新買家為本港商人，採用120天即供付款計劃入市。買家鍾情單位可享海景，加上鄰近理想學府 , 逐斥資2.68億元購入該洋房 , 實用呎價高達56,636元，成交價及呎價雙雙創下項目本年度新高。

累售47伙、套現近50億 即日起調高內部指引價

鄭智榮續指，項目至今已售出47伙，總成交金額接近50億元。鑑於市場反應踴躍 ，發展商決定即日起調高部分單位的內部指引價，並預計有機會於9月份再度提升。鄭智榮預測，今年豪宅樓價升幅約15%至20%，中小型單位升幅則介乎13%至17%。

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