峻譽·渣甸山沽兩伙吸金近1.8億　ONE STANLEY逾7330萬沽天台複式

中信泰富旗下渣甸山大坑道豪宅峻譽·渣甸山，單日連沽兩伙吸金近1.8億元。另建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY，新近以逾7,330萬元沽出連天台豪裝複式單位，呎價38,434元。



峻譽·渣甸山單日沽兩伙 吸金近1.8億

另外，中信泰富旗下渣甸山大坑道豪宅項目峻譽·渣甸山（Jardini），單日連錄兩宗成交,吸金1.759億元。

是次成交單位分別為第一座5樓B單位及第一座19樓B單位，兩個單位實用面積分別為1,686平方呎及1,684平方呎，同屬四房雙套間隔，均配備私人升降機大堂，據知，項目於一週內共套現逾2.7億元。

中信泰富物業代理有限公司董事李肇文。

赤柱ONE STANLEY逾7300萬沽四房雙套

是次成交為第1座2樓及3樓B頂層連天台豪裝複式戶，實用面積為1,909平方呎，另連821平方呎天台，屬四房雙套連工人套、儲物房及私人升降機大堂間隔。新近以招標形式7,337萬元沽出，新買家採用180天即供付款計劃，實用呎價達38,434元，同類戶型全數沽清。

料豪宅全年升最多逾一成

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「ONE STANLEY」本年至今累沽11伙，涵蓋分層特色大宅及洋房，套現逾10億元，料今年豪宅全年有望升8%至13%。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣（右）

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