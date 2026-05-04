峻譽·渣甸山沽兩伙吸金近1.8億 ONE STANLEY逾7330萬沽天台複式
撰文：黃祐樺
出版：更新：
中信泰富旗下渣甸山大坑道豪宅峻譽·渣甸山，單日連沽兩伙吸金近1.8億元。另建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY，新近以逾7,330萬元沽出連天台豪裝複式單位，呎價38,434元。
峻譽·渣甸山單日沽兩伙 吸金近1.8億
另外，中信泰富旗下渣甸山大坑道豪宅項目峻譽·渣甸山（Jardini），單日連錄兩宗成交,吸金1.759億元。
是次成交單位分別為第一座5樓B單位及第一座19樓B單位，兩個單位實用面積分別為1,686平方呎及1,684平方呎，同屬四房雙套間隔，均配備私人升降機大堂，據知，項目於一週內共套現逾2.7億元。
赤柱ONE STANLEY逾7300萬沽四房雙套
是次成交為第1座2樓及3樓B頂層連天台豪裝複式戶，實用面積為1,909平方呎，另連821平方呎天台，屬四房雙套連工人套、儲物房及私人升降機大堂間隔。新近以招標形式7,337萬元沽出，新買家採用180天即供付款計劃，實用呎價達38,434元，同類戶型全數沽清。
料豪宅全年升最多逾一成
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「ONE STANLEY」本年至今累沽11伙，涵蓋分層特色大宅及洋房，套現逾10億元，料今年豪宅全年有望升8%至13%。
會地九龍塘龍庭里豪宅命名「The Monet」 分三期發展 全盤133伙灣仔告士打道88號全幢商廈連17個車位招標 市值逾12億緹外4390呎四房2.15億沽 買家獲6.5%印花稅津貼 2027年3月成交4月地產代理人數報37948人 按月增87人 每4.4名代理爭一張單
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。