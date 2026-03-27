送真金！中港商人1.38億購ONE STANLEY　獲贈價值236萬實體黃金

建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY新近錄得高價成交個案，屋苑近日透過招標形式售出21號洋房，成交價逾1.38億元，呎價41,853元，新買家可獲贈價值236萬的實體足金黃金。



建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，剛成交之21號洋房實用面積為3,314平方呎，屬四房四套連書房套、前後花園及天台間隔，地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高度高達4.2米。客飯廳空間分明，最長逾9.2米，外接特大落地玻璃趟門連接花園，花園面積達1,145平方呎，前迎海景。單位另設有私人升降機直達每一樓層。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣。（右）

業主為中港商人 須繳近九百萬印花稅

據悉，買家為中港商人，由於經常來往香港及歐洲，有見樓市持續向好，加上看好南區赤柱豪宅市場，遂加速入市購入物業自用，採用120天即供付款辦法，即樓價的90%須於簽臨約後120天內付清。該買家須繳付樓價的6.5%即897萬元印花稅。

發展商贈價值236萬實體黃金

另外，鑑於項目早前推出「駿馬呈祥 · 送金迎稅」置業禮遇，故該買家可獲贈價值236萬的實體足金黃金。而該禮遇在本月底前尚餘最後一個名額。

項目推出「駿馬呈祥 · 送金迎稅」置業禮遇，購入項目一手住宅物業之買家可獲贈足金黃金。（成交記錄冊）

累售37伙 下月加推招標

鄭智荣續指，連同上述成交，「ONE STANLEY」至今已售出37伙，總成交金額逾39億元。項目加推兩幢洋房及兩個分層特色大宅，第52號銷售安排已上載，將於4月9日（周四起招標。

赤柱豪宅項目ONE STANLEY。（資料圖片）

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