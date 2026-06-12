緹外四房分層大宅2.1億沽　全盤累售50伙　總成交金額近150億

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，今日（12日）以2.1億元沽出連裝修分層四房四套單位。發展商表示，項目至今累售50伙，總成交金額近150億元。



是次成交為緹外第1座1樓A室連裝修分層大宅，實用面積為4,339平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，新近以2.1億元連2個住宅停車位沽出，呎價約48,398元。

發展商表示，項目至今累售50伙，總成交金額近150億元，平均成交呎價約58,000元。項目尚餘12個標準分層大宅及2個頂層連天台特色大宅待售。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗（右）

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61伙分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。而3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。

九龍塘嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。（緹外網站圖片）

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