北京文化藝術公司高層顧笑洋2.15億買緹外豪宅

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，早前以2.15億元沽出連裝修分層四房四套單位，買家更獲發展商提供的6.5%從價印花稅津貼，涉及1,397.5萬元。最新資料顯示，新買家為永聯光燁文化有限公司的董事長顧笑洋。



是次成交為緹外第6座低層B室連裝修分層大宅，實用面積為4,390平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，新以2.15億元連2個住宅停車位沽出，呎價約48,975元。新買家獲發展商提供的6.5%從價印花稅津貼，涉及1,397.5萬元。另獲提供傢具津貼現金回等，買家需要在2027年3月底完成交易。

上述豪宅的新買家為KINGSTON ASSETS HOLDING LIMITED，其公司董事及股東均為顧笑洋（KU, SIU YEUNG GRACE）。顧笑洋為永聯光燁文化有限公司的董事長。永聯光燁文化有限公司來自北京，主要組織文化藝術交流活動、會議、展覽等。

任中國舞蹈編導 負責多個大型節目舞蹈環節

據了解，顧笑洋為中國舞蹈編導，國家二級舞蹈編導，曾負責中央電視台的春節聯歡晚會、藝術團、文藝晚會的舞蹈編導。

永聯光燁文化有限公司董事長顧笑洋。（百度圖片）

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。

全盤64伙

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61伙分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。而3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

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