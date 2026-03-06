緹外4500呎四房大宅2.3億沽　買家獲6.5%印花稅津貼、涉近1500萬

政府早前宣讀最新一份財案，將售價逾1億元的豪宅印花稅上調至最高6.5%，不過有發展商卻針對性推出優惠，新增相關優惠抵銷該筆6.5%新豪宅印花稅。嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，新錄馬年首宗成交，一伙四房大宅以2.3億元沽出，買家可獲樓價6.5%的從價印花稅津貼。



上述緹外成交個案為5座3樓B室，實用面積4,483平方呎、採四房四套房連兩間工人房間隔，連兩個車位，成交價2.3億元、呎價51,305萬元。成交期為180天，買家可提前入住，並可獲4%家具津貼回贈。

成交紀錄冊顯示，買家可獲樓價6.5%的從價印花稅津貼。事實上，新財案將售價逾1億元的豪宅印花稅上調至最高6.5%，以上述緹外最新的四房成交個案計，涉及印花稅高達1,495萬元。

發展商表示，項目至今累售48伙，累售75%，套現145億元，平均成交呎價為5.8萬元。項目尚餘14個標準分層大宅及兩個頂層連天台特色大宅待售。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。

全盤64伙

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61伙分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。而3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。