嘉里緹外1.9億沽四房連車位大宅、呎價4.1萬　買家採180日成交期

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外今日（16日）約1.9億元沽出一伙四房連車位大宅，實用面積4,557平方呎，呎價4.1萬元。



是次成交為「緹外」第2座2樓A室分層大宅，實用面積為4,557平方呎，屬四房四套房連兩間工人房間隔，以1.9億元沽出連一個車位沽出，呎價41,694元。發展商表示，項目至今累售46伙，總成交金額約141億元，平均呎價約59,000元。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。

採180日成交期 簽臨約已繳付950萬

據成交記錄冊顯示，新買家採180日成交期，並在簽署臨時買賣合約時繳付樓價的5%，即約950萬元，及後在60日後再繳樓價5%，最後在今年7月15日繳付餘下樓價90%。該名買家 獲發展商提供首3年保修優惠、提早佔用優惠，以及印花稅津貼優惠。

全盤64伙

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61伙分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。而3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。