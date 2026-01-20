21 BORRETT ROAD五房戶2.1億沽　長實：近期豪宅客「快、狠、準」

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD錄得一宗成交，一伙近三千呎的五房大宅以2.1億元沽出。長實營業經理陳詠慈表示，由於資金流入本港市場，市場對逾億元豪宅有需求，更形容部份豪宅買家出手「快、狠、準」。



上述成交個案為21 BORRETT ROAD 11樓01號單位，今日（20日）以招標形式售出，單位實用面積2,945平方呎，屬五房雙套連儲物房間隔，成交價2.1億元，實用呎價約71,425元。

豪宅供應有限 近期買家洽談過程非常順利

長實營業經理陳詠慈表示，香港作為國際金融中心的地位鞏固，資金持續流入本港市場，對超過億元以上的超級豪宅有需求。

她又指，港島半山超豪宅新供應有限，因此有意購買「21 BORRETT ROAD」的洽談持續不斷，準買家深諳「賣一間，少一間」的道理，因此最近數宗成交的洽談過程非常順利，買家出手可算是「快、狠、準」。

長江實業營業經理陳詠慈。