周末新盤錄117宗　21 BORRETT ROAD四房雙套1.48億、呎價逾6.7萬

過去周末未有大型新盤推售，一手交投回落。過去兩日（7、8日）新盤市場錄得約117宗成交，較上周的230宗下跌約49%。當中沙田顯和里UNI Residence兩日沽13伙吸金逾6,600萬元。另波老道21號21 BORRETT ROAD1.48億元沽四房雙套，呎價約67,487元，創今年港島分層成交呎價新高。



長實21 BORRETT ROAD四房雙套1.48億沽

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETT ROAD，透過招標形式沽出10樓3號室，實用面積2,193平方呎，屬四房雙套單位，成交價1.48億元，呎價約67,487元，創今年港島標準分層戶成交呎價新高。

UNI Residence兩日沽13伙吸金逾6,600萬

萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence周末沽出13伙，戶型涵蓋開放式、1房及2房單位，合共套現逾6,600萬元，成交金額由411.9萬元至588萬元，呎價約14,402元 至16,354元。

沙田顯和里UNI Residence。

凱和山沽出11伙 連天台特色戶513萬沽

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山沽出11伙，吸金逾4,864萬元，成交價363.44萬元至513.01萬元。當中，最貴一伙為第3座20樓F室，屬兩房開放式廚房設計連天台特色戶，實用面積為499平方呎，連319平方呎天台，以513.01萬成交，折實呎價為10,281元。

Belgravia Place沽4伙

恒地（0012）長沙灣Belgravia Place周末沽4伙，吸金2696.72萬元，成交金額由456.89萬元至859.59萬元，呎價約15,519元至17,048元。當中最貴一伙為2座18樓2室，實用面積518平方呎，成交價859.59萬元，呎價約16,594元。