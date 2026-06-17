李姓內地富豪16.5億狂掃超豪宅　Mount Nicholson、天御成囊中物

樓市持續轉旺，本地超級豪宅成為內地富豪首選目標。西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）第二期，去年市傳以約11億元沽出的高層複式戶等豪宅單位，新買家近日確認為一名姓李的內地富豪。《香港01》記者翻查資料，該名李姓內地富豪近期已率先以約5.5億元二手買入「亞洲樓王」山頂Mount Nicholson苑一伙「11按」超級豪宅，反映該內地富豪過去大約半年，合共斥資16.5億元買入本地超級豪宅。



新買家為李鵬料為內地富豪

上述兩伙超級豪宅的內地富豪買家均為李鵬（LI, PENG）。其中由他買入的「亞洲樓王」山頂Mount Nicholson超級豪宅第二期六樓A及B室，兩伙實用面積分別4,566及4,289平方呎，合共總面積高達8,855平方呎。

斥5.5億購Mount Nicholson「11按」蝕讓貨

不過該超級豪宅屬「11按」多按盤，成交價約5.5億元，成交呎價約62,112元，作價較原業主深圳發展商京基集團的太子爺陳家荣、9年前的買入價約5.93億元，帳面貶值超過4,300萬元或7.3%。李鵬透過公司名義GRAND CONCORD LIMITED買入上述Mount Nicholson超級豪宅。

天御超豪宅透過「賣殼」進行交易 涉逾11億

至於最新落實由李鵬買入的超豪宅為天御第二期1座46樓及47樓複式戶以及毗鄰的47樓B室，前者實用面積8,310平方呎，屬四套房間隔，後者實用面積2,773平方呎，屬四房四套間隔，分別在2025年12月初市傳各以逾8.8億元及2.2億元沽出，呎價分別為10.6萬元及7.9萬元。

合共計算，發展商以逾11億元沽出兩層全層兩伙，總樓面11,083平方呎，成交價逾11億元，平均呎價逾9.9萬元。

上述成交透過「賣殼」進行交易，相關公司為恒丰有限公司（HARVEN LIMITED ），其股份已轉讓，並列明已不再是「恒基兆業有限公司及恒基兆業地產有限公司的有聯繫法團」，證明已不再與恒地有聯連，即反映單位已正式透過「賣殼」易手單位。

至於，目前恒丰有限公司董事為李鵬（LI, PENG），其英文名為普通話拼音，料為內地富豪。

西半山美麗臺重建項目天御。

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