Mount Nicholson「11按」超豪宅5.5億沽　蝕4300萬　曾大筆借1億

「亞洲樓王」山頂Mount Nicholson錄得蝕讓成交個案，屋苑一伙面積高達8,855平方呎的「11按」超級豪宅，新近以約5.5億元沽出，較原業主深圳發展商京基集團的的太子爺陳家榮、9年前的買入價約5.93億元，帳面貶值超過4,300萬元或7.3%。



上述成交個案為Mount Nicholson第二期六樓A及B室，兩伙實用面積分別4566及4289平方呎，合共總面積高達8,855平方呎，新近以約5.5億元沽出，成交呎價戀62,112元。資料顯示，新買家為GRAND CONCORD LIMITED，其公司董事為一名姓李人士，英文名字為國語拼音，料為內地客。

2017年買入價5.93億、呎價高達6.7萬

翻查資料，原業主為陳家荣（CHEN JIARONG），料為深圳發展商京基集團的太子爺陳家榮。陳家榮父親是陳華，其公司京基曾興建深圳最高建築「京基100大廈」。內地傳媒報道，陳家榮曾在加拿大留學，後在平安證券投行部任職，於2014年才回到家族公司工作。

陳家榮早於2017年1月份以約5.93億元買入上述兩伙，當時成交呎價高達6.7萬元。即單位在過去9年帳面貶值約4,328萬元或7.3%。

連使費實蝕金額7400萬

若計及2017年買入時的稅款約2,521萬元，以及賣出時的代理佣金支出約550萬元，實蝕金額高達約7,400萬元。

山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson。（馮國良攝）

罕見11按豪宅盤涉財仔、私人貸款 最勁曾借1億

值得留意，深圳發展商京基集團太子爺陳家榮過去至少11次抵押該超級豪宅，當中涉及不少財務機構、以個人名義借出的私人貸款。例如2018年12月份涉及一宗四按財仔貸款，惟未透露貸款金額，而2019年3月、9月、2020年1月份，分別涉及3宗財仔貸款，每次貸款金額高達5,000萬至6,000萬元。

至於在2024年3月份，原業主把單位抵押，向一名姓劉的人士借取高達1億元的私人貸款。

值得留意，近期Mount Nicholson也曾錄得二手成交個案，如2月份本地老牌發展商大鴻輝興業主席梁紹鴻，以3.23億元沽出該屋苑一伙四房大戶，持貨10年帳面升值3.5%。成交個案為山頂MOUNT NICHOLSON第二期A座低層單位，實用面積4,566平方呎，採四房間隔，成交價3.23億元，呎價約70,740元。

原業主梁紹鴻於2016年以約3.12億元買入上述單位，持貨10年，帳面獲利1,100萬元，升幅約3.5%。

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