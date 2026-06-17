前律政司司長鄭若驊丈夫再入市　1.2億買中半山複式豪宅、呎價3萬

二手市場轉旺，吸引不少名人沽貨後再入市。當中前律政司司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶，再擲1.188億元買中半山雅賓利大廈（The Albany） 低層複式戶連兩車位，單位呎價31,064元。



雅賓利低層複式戶連兩車位1.188億沽

資料顯示，是次成交為中半山雅賓利大廈（The Albany） 低層複式戶，實用面積約3,760平方呎，連約2,573平方呎平台，在6月初以1.168億元連車位沽出，呎價約31,064元，再以200萬元沽出一個車位，即是次成交新買家累擲1.188億元入市。

律政司前司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶。（資料圖片）

新買家為安樂工程創辦人潘樂陶

至於，新買家以公司「保奇有限公司」（POLYCOOL LIMITED）名義買入，其公司股東及董事均包括律政司前司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶。

至於，原業主2021年以逾1.1億元連3個車位買入，持貨至今5年轉手，帳面獲利約880萬元或約8%，若扣除使費料平手離場。

活躍於住宅市場 去年兩度入市黃竹坑新盤、西貢洋房

值得留意的是，潘樂陶近年活躍於住宅市場「有買有賣」。如他在今年3月以5,500萬元沽西半山羅便臣道一伙複式戶連兩個車位，持貨約八年，帳面蝕2,380萬元。

至於入市個案則集中在2025年，如在2025年8月份他斥資2,396.4萬元購入黃竹坑站滶晨一伙三房套單位，呎價約27,546元。另又於2025年4月份，斥5,350萬元購入西貢清水灣銀線灣別墅洋房，呎價18,512元。

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