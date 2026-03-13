前律政司司長鄭若驊丈夫5500萬沽西半山豪宅　8年重創三成走

樓市氣氛回暖，有名人趁機沽貨套現。律政司前司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶，新近以5,500萬元轉手西半山羅便臣道一伙複式戶連兩個車位，呎價約20,944元。他持貨約八年，帳蝕2,380萬元或30.2%。



上述成交單位為羅便臣道1號中層M室，實用面積2,626平方呎，屬複式單位，採三房雙套間隔。該單位於上月連兩個車位以5,500萬元售出，呎價約20,944元。從單位圖片可見，單位內籠寬敞，狀態新凈。

潘樂陶於八年前購入 帳蝕三成離場

資料顯示，原業主以保奇有限公司（POLYCOOL LIMITED）名義作登記，潘樂陶曾表聲明指，他於2018年底以7,880萬元購入該公司。換言之，他透過以公司轉讓股權形式買入上址，持貨約八年，帳蝕2,380萬元或30.2%。

羅便臣道1號。（資料圖片）

近年活躍於住宅市場 曾斥逾半億入貨

值得留意的是，潘樂陶近年活躍於住宅市場。他於去年8月份斥2,396.4萬元購入黃竹坑站滶晨一伙三房套單位，呎價約27,546元。另又於同年四月份，斥5,350萬元購入西貢清水灣銀線灣別墅洋房，呎價18,512元。