鄭若驊丈夫潘樂陶5350萬買西貢銀線灣別墅　上手19年帳賺1420萬

市場再錄名人入市個案，律政司前司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶新近擲5,350萬元買西貢一幢洋房，呎價18,512元。原業主持貨19年轉手帳賺1,420萬元離場。



據資料指，是次成交為西貢清水灣銀線灣別墅洋房，實用面積2,890平方呎，屬四房雙套間隔，洋房在4月底以5,350萬元沽出，呎價18,512元。至於新買家為POON LOK TO OTTO，律政司前司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶同名，料為同一人。

西貢清水灣銀線灣別墅。

持貨19年轉手賺逾三成半

至於，原業主2006年以公司名義「SUN NATION LIMITED」3,930萬元買入，持貨至今19年，是次轉手帳面獲利1,420萬元，期內升值36%。

銀線灣別墅位於清水灣銀線灣道11號，共設9座合共提供9個單位，於1964年入伙。別墅實用面積由2,102平方呎至2,890平方呎。