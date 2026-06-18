CCL連升三周突破159點　2026年樓價累升逾一成

中原城市領先指數CCL最新報159.04點，按周升0.58%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市暢旺，新盤備受追捧熱賣，發展商定價越趨進取，業主亦封盤反價，買家需要追價才能入市，推動樓價持續向升，指數上周升穿158點，今周再進一步升破159點水平。



資本外流管理或影響第三季後期樓價升幅

CCL連升3周共1.01%，再創2023年9月初後144周（逾2年半）新高。今年樓價剛累升逾一成，達10.36%。CCL距離第三季目標165點，相差5.96點或3.75%。雖然美伊達成和平協議，不過隨著中證監加強對外資本外流管理，港元1個月同業拆息 HIBOR回升至近3厘，美國聯儲局加息預期升溫，恒指失守24,000點關口，好淡消息交錯，或影響第三季後期樓價升幅可能減慢。

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.67%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升17.90%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.06%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至16.88%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.52點，按周升0.56%。CCL（中小型單位）報159.29點，按周升0.68%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創2023年9月初後145周（逾2年半）新高。CCL（大型單位）報157.76點，按周升0.08%，連升2周共1.73%，指數創2023年11月中後135周（逾2年半）次高。

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報160.03點，按周升1.20%，結束3周連跌，指數創2023年9月底後142周（逾2年半）第4高。新界東CCL_Mass報172.83點，按周升0.75%，連升2周共2.01%，指數創2023年9月初後144周（逾2年半）新高。新界西CCL_Mass報144.69點，按周升0.79%，指數創2023年10月初後140周（逾2年半）新高。九龍CCL_Mass報159.20點，按周微跌0.12%，連升2周後回軟，指數仍為2023年8月初後149周（近3年）次高。

2026年CCL暫時累升10.36%

2026年計，八大樓價指數有5個的升幅達一成或以上。CCL暫時累升10.36%，CCL Mass升10.57%，CCL（中小型單位）升10.53%，CCL（大型單位）升9.48%，港島升14.18%，九龍升10.00%，新界東升8.96%，新界西升9.01%。

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