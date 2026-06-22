端午假期53宗新盤成交　海瑅灣6伙套現逾5100萬　雅盈峰4房雙破頂

過去三日端午節長假期（19日至21日）錄約53宗成交，至於過去周六、日（20日、21日）新盤市場共錄得約40伙，較上周的83宗成交下跌52%。當中海瑅灣假期內連沽6伙，套現逾5,168萬元。另雅盈峰四房逾1.09億元沽，呎價68,000元，創項目雙破頂。



海瑅灣三日長假期沽6伙 套現逾5168萬

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，在端午節三日長假期共沽出6伙，套現逾5,168萬元。

當中成交價及呎價最高單位為第1B座18樓C單位，實用面積584平方呎，兩房連書房的海景單位，以逾1,072萬元沽出，呎價18,361元。項目6月暫沽51伙，套現逾5億元；至今累售808伙，套現逾71億元。

日出康城海瑅灣。

柏傲莊III沽4伙套現逾3400萬

由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊III 周末沽4伙，套現3,473.4萬元，該批單位實用面積310至359平方呎，成交價由836.9萬元至898.4萬元，呎價由23,822元至26,997元。

柏蔚森沽6伙套現4649萬 大手客擲1752萬買3伙

另由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤柏蔚森，周末兩日售出6伙，合共套現4,649.3萬元，成交單位包括一至三房，實用面積260至512平方呎，成交價由554.5萬元至1,105.7萬元，呎價21,245元至23,062元。其中有大手客「一客三食」，斥資1,752.3萬元，買3伙一房單位。

雅盈峰四房1.09億沽 呎價及成交價創新高

市場錄零星新盤大手成交，盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」 招標價逾1.09億元，呎價為68,000元，呎價及成交價均破項目紀錄 。成交單位為25樓 A 單位，屬四房雙套連工作間及私人平台間隔，實用面積為1,608平方呎，外連78平方呎私人平台。

中環半山項目「雅盈峰」 。

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