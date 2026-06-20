九龍塘滶蘊兩房連花園特色戶1794.6萬沽　呎價3.84萬創同類新高

新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」今日（20日）售出地下G3單位，實用面積467平方呎，採兩房一套設計，附設291平方呎花園，成交價1,794.6萬元，呎價38,428元，呎價創兩房戶新高。



據了解，買家為新香港人，鍾情「滶蘊」附近國際學校及名校林立，是傳統的「學區房地段」，加上屬全新低密度豪宅項目，而且距離九龍塘站僅約7分鐘步程。

累售59伙、套現近27億

「滶蘊」約兩周累售59伙，套現近27億元。當中以招標售出的低密度大宅平均售價逾5,600萬元，呎價近4萬元。四房天台特色戶成交價9,144萬元，呎價56,866元，呎價創今年豪宅樓花新高。

項目共109伙

滶蘊位於九龍塘玫瑰街28號，共提供109伙，單位面積介乎298至3,058平方呎，間隔涵蓋1房至5房。其中複式單位佔31伙，面積介乎1,488至3,058平方呎，間隔由3房至5房，當中15伙附設平台或天台。項目預計關鍵日期為2027年11月30日，樓花期約18個月。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

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