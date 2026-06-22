雅居樂陳氏家族南灣道39號逾12億沽　呎價9.6萬　造價屬今年最貴

近年一度陷入財困的雅居樂（3383），由陳氏家族或相關人士持有、位於港島南區的淺水灣南灣道39號超級豪宅，在6月中旬以12.38億元沽出，呎價95,598元，造價屬今年單一項目最貴。



南灣道39號全幢超級豪宅12.38億沽

上述成交為南灣道39號超級豪宅，總樓面面積約為12,962平方呎，屬一幢4層高住宅，當中包括地下A室、一樓B室、二樓C室，以及3樓連天台，另設地庫及基座。在今年6月18日以12.38億元連6個車位，平均成交呎價95,598元，屬今年單一項目最貴。

據成交紀錄冊顯示，買家需要在簽署買賣協議支持1.238億元為訂金，及後再在完成日期支付餘款11.142億元。

地皮2011年由雅居樂陳氏家族近5億買入

翻查資料顯示，上述南灣道39號地皮由雅居樂陳氏家族或有關人士，在2011年以近5億元買入再發展成4幢四層高洋房。再在2019年申請拆卸重建為1幢四層高住宅，涉及提供4伙。

太古地產去年22億沽「深水灣道6號」兩幢獨立屋

至於，對上一個大額超級豪宅成交為太古地產（1972）旗下「深水灣道6號」兩幢獨立屋，每幢獨立屋樓高三層，實用面積分別約為9,600平方呎和5,300平方呎，在2025年12月以22億元沽出，當時平均呎價14.7萬元。

太古地產（1972）旗下「深水灣道6號」。

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