太古地產22億沽「深水灣道6號」兩幢洋房 平均呎價14.7萬
撰文：黃祐樺
出版：更新：
太古地產﹙1972﹚宣布旗下超級豪宅項目「深水灣道6號」兩幢獨立屋以22億元沽出，平均呎價14.7萬元，屬近年香港豪宅市場最高成交價之一，又預計有關交易於2026年第一季完成。
由兩幢獨立屋組成 設私人泳池、環繞式玻璃幕牆
發展商表示，深水灣道6號由兩幢獨立屋組成，每幢獨立屋樓高三層，實用面積分別約為9,600平方呎和5,300平方呎。每幢獨立屋可提供4至5間套房、設寬敞戶外空間、私人泳池、園林，以及環繞式玻璃幕牆。
太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目獲得本地及國際買家熱烈迴響，同時將持續推進旗下多個住宅項目，包括上海陸家嘴太古源源邸第四輪銷售、全球首個居舍品牌住宅 Upper House Residences Bangkok，以及香港海德園待售單位。
原為收租項目ROCKY BANK 去年3586萬完成補地價
翻查資料，上述深水灣道6號，最初為太古地產旗下收租項目ROCKY BANK，佔地約28,202方呎，原為住宅（丙類）1地帶，及後發展商申請放寬地積比率，由0.5倍上調至0.532倍作重建。在去年中以3,586萬元完成補地價，以總面積約1.5萬平方呎計，每呎樓面補地價約2,391元。
