內房蝕讓!雅居樂義本道地盤4.3億沽　低過強拍價5億　嘉里執平貨

內房爆煲，雅居樂於2023年7月以底價9.66億完成強拍收購的九龍塘義本道6號龍圃別墅所在地盤，整個地盤在2025年9月份被接管，被接管人委託代理公開招標，並於今年1月中截標。據最新資料顯示，上述龍圃別墅所在地盤新近以約4.3億元沽出，接手新買家為嘉里建設（0683）或相關人士，最新作價較2023年中的強拍成交價9.66億元， 大幅低約5.3億元或55%。



據最新資料顯示，上述龍圃別墅所在地盤在2月份以4.30288億元沽出，新買家為KILDARE LIMITED，其公司董事包括嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗，以及一位姓張的人士。以最新作價約4.3億元計算，較2023年7月份的強拍成交價9.66億元， 大幅低約5.35712億元或55%。

九龍塘義本道6號。

翻查資料，龍圃別墅所在地盤的業主為超鴻投資有限公司（SUPREME HOST INVESTMENTS LIMITED），其公司董事為雅居樂集團創辦人、主席兼總裁兼執行董事陳卓林。

2023年7月份，雅居樂以底價9.66億完成強拍收購的九龍塘義本道6號龍圃別墅所在地盤。龍圃別墅鄰近豪宅屋苑畢架山一號，早於1967年落成，樓高5層，合共提供44個單位。屋苑地盤面積21,640平方呎，若以地積比率約1.8倍重建，總樓面涉約38,952平方呎。

最新每呎樓面地價僅約11047元

以當日強拍底價9.66億元計算，每呎樓面地價約24,800元。不過若以最新成交價4.30288億元計算，每呎樓面地價約11,047元。

九龍塘義本道6號龍圃別墅。（資料圖片）

九龍塘義本道6號。

補地價後總樓面面積料可再擴展

不過有代理指，過去十年九龍塘地區新發展項目供應有限，是次出售的物業在政府地契修訂及補地價後，總樓面面積應該可再擴展，預計契約修訂後最大可建總樓面面積約64,920平方呎（地積比率約3倍），意味每呎樓面地價或低見約6,278元。

上述地盤位處九龍塘畢架山傳統豪宅地段的低密度山區內，私隱度高。地盤景觀開揚，能飽覽九龍塘城市景致。僅需約5分鐘車程即可抵達九龍塘港鐵站及又一城商場。此外，物業鄰近多所著名大學、國際學校及本地傳統名校。

雅居樂集團創辦人、主席兼總裁兼執行董事陳卓林。

值得留意，雅居樂過去收購的舊樓地盤亦出現大蝕讓，原本由雅居樂所收購的英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤，在2024年8月淪為銀主盤，最終事隔近一年，在2025年6月份終以12億元沽出，較地盤收購成本33億元大跌逾六成。