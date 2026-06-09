荃灣爵悅庭2房零議價730萬沽　租客「轉租為買」　13年升值近六成

受同區新盤熱賣帶動，荃灣二手市場氣氛持續向好。荃灣爵悅庭一個兩房單位近日以730萬元「零議價」易手，買家為區內租客，因租金持續攀升而決定「轉租為買」入市。原業主持貨約13年，帳面獲利270萬元，物業期內升值近六成。



放盤4個月 零議價730萬成交

中原地產荃灣高級分區營業經理溫明峯表示 , 荃灣爵悅庭東爵軒低層A室最近以730萬元「零議價」易手。單位實用面積464平方呎，屬兩房間隔，業主自去年12月放盤，開價730萬元，最終零議價沽出，實用呎價約15,733元。

荃灣爵悅庭東爵軒低層A室 , 最近以730萬元「零議價」易手。

把握低息環境入市 「轉租為買」

溫明峯指，買家為區內租客，鑑於近年租金持續上升，遂決定把握當前低息環境 「轉租為買」。爵悅庭為荃灣西熱門上車屋苑，交通起居便利。儘管單位裝修一般，且業主未有提供議價空間，惟目前市場上可供睇樓的放盤稀少，同屋苑另一個入場門檻最低的單位叫價已達770萬元，買家為免錯失機會，最終果斷承接。

原業主持貨13年 帳面獲利270萬

原業主於2013年7月以460萬元購入單位，持貨約13年，帳面獲利270萬元，物業期內升值近六成。

新盤熱賣帶動 二手交投轉旺

溫明峯補充，受同區新盤銷售理想帶動，荃灣區二手市場氣氛明顯造好，本月至今已錄約20宗二手買賣成交。

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