荃灣海之戀高層兩房1018萬沽　低估價4.3%　上手持貨九年僅升9%

近期二手住宅樓市回暖，有業主趁機出貨。荃灣海之戀一伙兩房戶以1,018萬元沽出，原業主持貨9年，帳面僅賺約9%。



利嘉閣地產荃灣分行高級聯席董事周煇宏稱，上述成交個案為荃灣海之戀3期7座高層B室, 實用面積約512方呎，屬2房連開放式廚房間隔，向西，望海景。周氏指，新買家認為單位間隔實用，景觀優美，加上區內生活設施完善，決定洽購。

銀行估價1064萬

代理指，原業主早前開價1,050萬元，議價後僅以1,018萬元成交，折合呎價約19,883元 , 呎價不到2萬元 。另據網上銀行估價，該單位估價約1,064萬元 , 即成交價低於銀行估價4.3%。

據悉，原業主於2017年以約929.9萬元一手買入單位，持貨至今易手，帳面獲利逾88萬元，期內物業升值約9%。代理補充，該屋苑現有約90個單位放盤，最平入場費由約655萬元起。

海之戀為荃灣區內大型屋苑，樓齡8年 。(資料圖片)

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