北都工程人員1.23萬月租朗屏8號開放式戶　業主享3.2厘回報

北部都會區發展帶動元朗區租務需求。元朗朗屏8號一伙開放式單位，獲北部都會區工程人員以每月約1.23萬元承租，實用呎租達50元，業主可享約3.2厘租金回報。



中原地產元朗分行區域營業經理王勤學表示，成交單位為朗屏8號1座中高層B室，實用面積246平方呎，採開放式間隔，外望開揚景觀。單位月租叫價12,500元，議價後最終以12,300元租出，折合實用呎租約50元。

租客為北都工程人員 鍾情鐵路盤方便出入

據了解，新租客為北部都會區工程人員，心儀上址屬鐵路盤，出入方便，加上元朗市中心發展成熟，各項生活配套完善，故決定承租。

業主2019年462萬買入 回報3.2厘

業主於2019年5月以462萬元購入單位，以現時月租12,300元計算，租金回報約3.2厘。

朗屏8號。

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