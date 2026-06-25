堅尼地城Imperial Kennedy兩房1550萬沽　內地客接貨享2.3厘回報

二手市場再錄得內地投資客入市個案。堅尼地城Imperial Kennedy一個高層海景兩房戶，連同現有租約以1,550萬元易手。新買家為內地投資客，按單位月租3萬元計算，可即享2.3厘租金回報。



中原地產信德中心分行副分區營業經理吳炳朝表示，成交單位為Imperial Kennedy高層A室，實用面積622平方呎，屬兩房間隔，向北，享海景，連租約以1,550萬元成交，實用呎價約24,920元。

內地投資客看好租賃潛力 即享2.3厘回報

據了解，新買家為內地投資客，看好上址鄰近大學及中上環商業區，具備優厚升值及租賃潛力，遂決定入市作收租投資之用。按單位現有月租3萬元計算，新買家可享2.3厘租金回報。

成交價較銀行估價低3.3%

該單位網上銀行估價約1,602萬元，最終成交價1,550萬元，低出約52萬元或3.3%，屬低於估價水平承接。

原業主持貨13年 帳面僅賺29萬

原業主於2013年以1,521萬元購入單位，持貨約13年，是次沽出帳面獲利僅29萬元，物業期內升值約2%。

堅尼地城Imperial Kennedy

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。