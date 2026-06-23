六球有找購西半山華輝閣兩房戶　內地投資客料享4厘回報

二手市場再錄得內地投資客入市個案。西半山華輝閣一個低層兩房單位，剛以585萬元易手，新買家為內地投資客，看好區內租賃回報，按同類單位月租約2萬元計，料可享4厘租金回報。



中原地產西半山嘉兆臺分行高級資深區域營業董事顏燦城表示，成交單位為華輝閣低層F室，實用面積401平方呎，屬兩房間隔，向北望內街景，以585萬元沽出，實用呎價約14,589元。

內地投資客看好地理位置及租賃回報

據了解 ，新買家為內地投資客，看中物業地理位置優越，具備升值潛力，且區內租賃回報有保證。按同類單位月租約2萬元計算，預計租金回報約4厘，遂決定入市作投資用途。

成交價較銀行估價高8%

該單位網上銀行估價約540萬元，最終成交價585萬元，高出估價約45萬元或8.3%。

原業主持貨15年 帳面賺181萬

原業主於2011年以404萬元購入單位，持貨約15年，帳面獲利181萬元，物業期內升值約45%。

西半山華輝閣。

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