陳偉霆再沽貨！305萬沽堅尼地城舊樓　不足一個月沽2伙套現2933萬

北上發展多年的藝人陳偉霆（William）再沽貨！新近以305萬元沽出堅尼地城滿發大廈一伙高層連天台戶，持貨15年轉手，單位帳面獲利75萬元。如連同早前以2,628萬元蝕沽北角柏傲山一伙收租單位，他不足一個月連沽兩伙住宅物業，套現2,933萬元。



據最新資料，是次成交為堅尼地城厚和街滿發大廈高層C室，實用面積219平方呎，連約240平方呎天台，新近以305萬元沽出，呎價13,927元。至於，新買家為外國人。

堅尼地城滿發大廈。

原業主為藝人陳偉霆 15年帳面獲利75萬

至於，原業主登記姓名為Chan William，與知名藝人陳偉霆同名，料屬同一人。換言之，陳偉霆在2011年以約230萬元購入，持貨至今15年，是次轉手帳面獲利75萬元，單位期內升值32.6%離場。

+ 2

今年5月2628萬蝕沽柏傲山收租單位

事實上，陳偉霆近期亦非首次沽貨，他在今年5月中旬以2,628萬沽出北角柏傲山一伙收租單位，為一座低層平台特色戶，屬三房套間隔，實用面積1,078平方呎，連161平方呎平台。持貨11年單位帳面貶值23.3萬元或約0.9%。

至於陳偉霆本人早年透過歌唱比賽加入娛樂圈，並簽約英皇娛樂，近年在內地走紅，代表作包括歌曲《野狼Disco》、《Taxi》。

北角柏傲山。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。