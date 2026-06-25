安保工程1.73億買鄧成波西貢工廈銀主盤　8年貶值近53%

樓市氣氛轉旺 ，銀主加快沽貨。舖王鄧成波家族西貢康定路工廈銀主盤，獲安保工程（1627）以1.73億元買入自用，物業8年貶值近53%。值得留意的是，安保工程近期亦非首次入市，該公司在今年5月踩入官地市場，以16.27億元奪得東涌第106A區住宅地，「險勝」次標1%。



安保工程1.73億買西貢銀主盤自用

安保工程宣佈， 以1.73億元連一份約8萬元租約買入西貢康定路1號四層高工業及倉庫大廈銀主盤，總建築面積約逾10萬平方呎，成交呎價約1,730元。

集團表示，是次收購可提供一個自用的工作空間，為日後的發展提供更多空間，當中包括提供空間設立自有工場、提供空間存放機器、廠房及建築材料、成立創新及科技小組，以及出租大廈的剩餘空間。

康定路1號為兩面單邊地盤。

5月份16.27億奪東涌第106A區住宅地

而事實上，安保工程近期積極投資房地產發展，在今年5月以16.27億元投得東涌第106A區東涌市地段第54號住宅地，每呎樓面地價3,052元，「險勝」次標約1%投得地皮。

安保工程今年5月以16.27億元投得東涌第106A區東涌市地段第54號住宅地。

物業屬鄧成波家族銀主盤 8年貶值近53%

資料指，該物業原由舖王鄧成波家族持有，在早年買入該地段多個工廈，再在2018年以3.68億元購入西貢康定路1號，並同時持有康定路2、6、7、9號，合共5個地盤，惟先後淪為銀主盤，若以是次康定路1號成交價計，物業8年貶值近53%。

西貢康定路1、2、6、7、9號原由鄧成波家族持有 ，惟先後淪為銀主盤。

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