舖王鄧成波家族放售葵涌酒店、西貢2幢工廈　總估值合共7.83億

舖王鄧成波家族旗下葵涌圳邊街15至19號「旭逸酒店．荃灣」及西貢康定路1號及6號兩座工業大廈，新近委託仲量聯行以公開邀約形式放售，市場估值合共7.83億元。值得留意，當中「旭逸酒店．荃灣」市場估值為3.75億元，較2025年9月意向價4.5億元下跌7,550萬元或16.8%，另西貢康定路1號及6號兩座工業大廈，市場估值為4.08億元。



市場估值3.75億 較去年意向價跌16%

旭逸酒店 ‧ 荃灣前身為工業大廈，於2013年獲批豁免書改建為酒店，並於2017年第四季正式營運。物業現時樓高24層，地盤面積約9,000平方呎，總樓面面積約10.7萬平方呎，提供160間面積介乎250至310平方呎的客房，市場估值為3.75億元，呎價為3,500元。

2011年斥1.6億買工廈再活化作酒店

翻查資料，該幢酒店由鄧成波家族持有，於2011年3月以1.6億購入前身為圳邊街15至19號萬通大廈，屬全幢工廈，經過活化後成為酒店。

已故舖王鄧成波。

料呎價較同區成交高最多一成

仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，參考近期華潤隆地以約9.535億港元購入同區悅品酒店 ‧ 荃灣作學生宿舍用途，平均呎價約3,255元；考慮到旭逸酒店 ‧ 荃灣擁有更寬敞的生活空間及優越的房間佈局，預期呎價將較該成交高出約5%至10%。

旭逸酒店 ‧ 荃灣。

西貢康定路兩座工業大廈估值逾4億

至於，西貢康定路1號及6號兩座工業大廈，分別為康定路1號為兩面單邊地盤，面積約30,677平方呎，總樓面面積約100,582平方呎。康定路6號為三面單邊地盤，面積約34,778平方呎，總樓面面積約76,979平方呎，市場估值合共4.08億元，平均呎價約2,200至2,300元。買家可向政府申請契約修訂，支付補地價後可將物業重建為低密度住宅或洋房項目。

康定路1號為兩面單邊地盤。

康定路6號為三面單邊地盤。

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