元朗珀爵連錄2宗撻大訂　2名長成交期買家　各輸260萬及269萬訂金

遠東發展（0035）旗下元朗洋房珀爵新近錄兩宗撻訂個案，兩名採長成交期買家棄購，料各損失約260萬及269萬元的訂金。



涉及單位為8號及23號洋房，實用面積分別為1,709及1,836平方呎，同屬四房間隔，各連127及215平方呎花園，以及377及518平方呎天台，該兩伙單位於2021年5月及8月沽出，當時成交價分別為2,596.44萬元及2,687.85萬元。

成交期長達3年 今棄購料輸約260萬及269萬元

該兩名買家獲「1088天優先入住優惠」，需要在於買方簽署臨時買賣合約後1088天內繳付餘下樓價 90%，即成交期為3年。

不過，該兩為洋房在6月23日顯示為終止買賣，料兩名買家已棄購，各損失樓價10%、即約259.64萬及268.78萬元的訂金。

元朗珀爵。

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