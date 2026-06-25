麗新林建岳女兒林顥伊沽貨！藍塘傲四房2152萬沽　10年帳升近3成

二手市場轉旺，市場錄不少名人沽貨。當中麗新發展（00488）主席林建岳女兒林顥伊新近以2,152萬沽將軍澳藍塘傲四房，呎價21,848元，持貨10年轉手帳升484.2萬元或近3成離場。



將軍澳藍塘傲四房沽2152萬

資料指，是次成交為將軍澳藍塘傲3座高層A室，實用面積約985平方呎，屬四房間隔 ，單位在6月初以2,152萬元成交，呎價21,848元，至於新買家以聯名方式入市，其中一名買家 英文名以普通話拼音，料為內地人士。

將軍澳藍塘傲。

同類單位半年內升8.6%

參考同類成交單位屬同座高層A室，實用面積相同，較是次成交低一層，在2026年1月以1,980萬元沽出，反映同類成交在短短半年內已升8.6%。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為2,070萬元。即最新成交價較估價高約4%。

原業主為林建岳女兒林顥伊 單位10年升近三成

至於，原業主為林顥伊（LAM HO YI ）與麗新發展（0488）主席林建岳女兒、麗新集團執行總裁同名，料為同一人。她在2016年以1,667.8萬元入市，持貨約10年，是次轉手帳面獲利約484.2萬元，單位期內升值約29%。

原業主為林建岳女兒林顥伊。

將軍澳藍塘傲由麗新集團及帝國集團興建，於2018年5月入伙，共有7座分層住宅， 洋房23間，合共提供605個單位。

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