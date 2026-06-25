OPPO創辦人金樂親1.8億購西半山寶峰四房大宅　呎價4.3萬

樓市回暖吸引不少名人入市。內地手機品牌龍頭之一OPPO聯合創辦人金樂親，剛以1.8億元購入西半山寶峰一個低層大宅，實用面積逾4,100平方呎，呎價約4.3萬元。



市場消息指，成交單位為寶峰低層A室，實用面積4,143平方呎，屬四房設計，單位於本月初以1.8億元售出，實用呎價約43,447元。新買家為金樂親，與OPPO聯合創始人同名。

寶峰累售13伙、套現逾25億

寶峰位於西半山賣珊道23號，由泛海國際、資本策略及德祥地產合作發展，全盤僅提供16伙，目前採用招標形式推售，累售約13伙，銷售總額逾25億元。

科技界名人頻入市 拼多多創辦人4.8億購淺水灣洋房

近年不少科技界名人來港置業。拼多多創辦人黃峰或相關人士，早前以4.8億元購入淺水灣香島道33號雙號屋，實用面積5,039平方呎，屬五房間隔，連約2,247平方呎花園。

OPPO聯合創辦人金樂親，剛以1.8億元購入西半山寶峰一個低層大宅。

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