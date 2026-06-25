長實波老道應天逾3.8億沽頂層天台戶　呎價12.6萬創今年一手新高

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD，項目第2期「應天」，最新以逾3.8億元沽出頂層連天台大宅，成交呎價達12.6萬元。



發展商指，是次成交除了創「應天」成交價及成交呎價新高外，再創今年一手住宅成交呎價新高。至於「應天」自推出三星期已沽四套大宅，套現逾10.5億元。



是次招售單位為20樓10號頂層連天台大宅，屬五房三套間隔，實用面積3,022平方呎，連2,136平方呎天台，另設私人泳池，單位採屬闊寬橫廳設計，連接412平方呎前庭，望中環至灣仔一帶景，單位層與層之間高度為3.5米。新近以逾3.8億元沽出，呎價12.6萬元，創「應天」雙破頂，及今年一手住宅成交呎價新高。

長江實業營業經理陳詠慈。

全盤提供66伙

項目全盤提供66伙分層住宅單位。當中60伙標準分層戶，主要屬三房雙套及四房雙套，實用面積由1,875平方呎至2,193平方呎；及極少量特色戶。

其中兩伙屬頂層連天台大宅，實用面積分別為2,911平方呎及3,022平方呎，屬五房三套戶型，天台連前庭面積逾2,000平方呎，頂層設有私人泳池或按摩池。另外設有4伙連前庭特色戶，實用面積由1,800平方呎起至2,112平方呎。

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD。

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