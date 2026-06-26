政府收回洪水橋36.5萬呎私人地　恒地、新地兩用地撤回換地申請

地政總署表示，根據《收回土地條例》（第124章）第4條，為洪水橋╱厦村新發展區第二期發展張貼第五批收回土地公告，收回71幅私人土地，總面積約36.5萬平方呎。這次收回的71幅私人土地，包括由恒地（0012）及新地（0016）合作發展的4個項目，其中包括兩宗已撤回的原址換地申請用地，以及餘下兩宗原址換地申請，需由政府收回用地內少量第三方土地。



上述71幅私人土地將於公告張貼後三個月復歸政府所有。政府會在土地復歸政府後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。

洪水橋╱厦村新發展區第二期發展首四批收回土地公告分別於2024年5月30日、9月19日，以及2025年5月8日和7月10日張貼，共涉及約198公頃土地。首四批公告下的土地已復歸政府，並正陸續交予土木工程拓展署進行地盤平整和基礎設施工程。

全面發展後，洪水橋╱厦村新發展區將提供約66,700個新住宅單位，容納約184,000新增人口，並創造約150,000個就業機會。

圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

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