恒地、新地洪水橋商業地申建住宅　涉1830伙、合共92.7萬呎

恒地（0012）及新地（0016）持有的洪水橋站旁商業地擬增加住宅元素，最新就兩幅32B及32C區向城規會申請興建住宅，總樓面約92.7萬平方呎，合共提供約1,830伙。



對於是次規劃申請，恒地及新地回應指出，申請地段鄰近政府規劃中的大學城，提供更多住宅單位可滿足該區未來的住屋需求，打造一個充滿活力的混合用途社區，強化洪水橋市中心定位，帶動區內其他發展。

發展商認為，此建議配合政府近期在洪水橋／厦村新發展區容許商業用地更具彈性轉作住宅用途的政策方向。近年本港非核心地區寫字樓市道轉弱，市場對此類物業需求較低，是次規劃申請更能符合市場實際需要，有助北部都會區的長遠發展。

洪水橋站旁32C區商業地。

據城規會文件，32C區申請位於元朗丈量約份第124約多個地段及毗連政府土地，住宅樓面面積約301,443平方呎，擬興建2幢住宅大樓，樓高最高30層，提供590個私人住宅單位。

至於32B區申請地點位於第32B規劃區，住宅樓面約625,862平方呎，擬興建3幢住宅大樓，住宅樓層最高43層，預計提供不少於1,240個住宅單位。

洪水橋站旁32B區商業地。

圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

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