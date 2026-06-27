六絕月港股急瀉2500點　累樓市成交轉冷　大行憂一手交投跌穿千宗

港股低迷將拖累樓市？繼大行摩根大通早前發表報告，指出港股弱勢將影響樓市復蘇後，美聯物業亦指出6月份樓市交投放緩，是受到港股下調影響。



美聯物業分析師岑頌謙指出，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，6月首25日整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量錄7,973宗，若以目前註冊進度推算，相信6月全月註冊量有望逼近9,000宗水平；然而，因簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，因此註冊屬滯後數據，尚未反映6月份受港股下調對樓市的影響。

翻查資料顯示，截至周五（26日），港股於六絕月累計下跌2,511點或10%，收市報22671點，為去年5月初以來低位。

6月首25日整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量錄7,973宗，若以目前註冊進度推算，相信6月全月註冊量有望逼近9,000宗水平。（蘇煒然攝）

6月首25日一手成交逾760宗

踏入6月份，樓市受港股下調影響，住宅交投放緩。一手方面，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，6月首25日一手成交量錄逾760宗，估計全月將失守千宗水平，而連續16個月超越千宗的紀錄亦會告終。值得留意，3月至5月一手成交量均維持在每月逾2,000宗的高水平，在多個新盤被市場消化後，交投回落屬正常現象，購買力有待重新累積並釋放。

7月物業註冊量將反映本月一二手成交縮減情況

二手方面，綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於近3星期（6月1日至21日）成交量合共錄153宗，較上月3星期（5月4日至5月24日）的244宗減少約37%。按此推算，6月份全港二手住宅成交量將見回落。

岑頌謙續稱， 6月份一手私宅及二手住宅成交齊減，料將拖累整體物業交投同步下跌，而相關影響將於7月整體物業註冊數據中逐步顯現。（資料圖片）

岑頌謙續稱， 6月份一手私宅及二手住宅成交齊減，料將拖累整體物業交投同步下跌，而相關影響將於7月整體物業註冊數據中逐步顯現。

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