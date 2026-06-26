樓價、租金創新高！專家料下半年整固　跨境投資監管或令買家卻步

樓市繼續反彈，不論是樓價還是租金表現亦十分理想。據差估署最新資料，2026年5月私樓售價指數連升12個月，最新報321.9點創逾兩年半新高，全年暫錄7.4%升幅。另外私樓租金升幅亦強勁，5月份私樓租金指數報204.1點，按月升0.34%，再創歷史新高紀錄，連升7個月。



有專家預料今年全年一般住宅樓價會有8至10%升幅，但由於今年樓價已上升7.4%，料下半年樓市可能進入整固階段。加上宏觀經濟不確定性，以及中國加強對跨境投資監管，或導致潛在買家入市持觀望態度。



首5個月一手住宅註冊量已突破1萬宗

高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港表示，回顧2026年上半年市況，1月至5月住宅物業註冊量約33,500宗，總成交金額約2,900億元，較2025年同期分別升45.7%及71.6%。

首5個月一手破萬宗 發展商定價、優惠策略有效

至於今年首5個月，一手住宅註冊量已突破1萬宗，佔整體約31.5%，顯示發展商加快推盤步伐，並透過靈活定價及多元優惠策略有效吸納市場需求。成交金額升幅高於宗數，反映平均成交價有所回升，並推動整體樓價指數向上。二手市場方面，今年首5個月錄得超過2.2萬宗成交，較2025年同期上升約45%，反映用家及投資者入市意欲回升。

高力侯志港指，1月至5月住宅物業註冊量約33,500宗，總成交金額約2,900億元，較去年同期升45.7%及71.6%。

美國息口、中國加強跨境投資監管 高力侯志港：買家持觀望態度

侯志港續指，盡管市場的結構性利好，能支撐住宅市道平穏發展，唯宏觀經濟具不確定性，特別是聯儲局面對通漲數據，會否導致利率不降反升，以及中國國務院最近對跨境投資的監管加強，亦可能導致潛在買家傾向觀望態度，建議一手發展商或二手業主在定價策略時必須考慮宏觀因素，預計全年樓價能錄得8至10%升幅。

高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港。

世邦魏理仕郭偉恩：樓價已升7.4% 樓市下半年或進入整固

另外，世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩表示，維持2026年香港住宅物業價格上漲5%至10%的預測。由於今年樓價已上升7.4%，這意味下半年上漲空間有限，下半年樓市可能進入整固階段。

香港股市近月調整或會影響投資情緒。而中國收緊境外投資監管可能會減少內地資本流入香港樓市。這些不利因素疊加起來預計將抑制投資需求，可能導致未來幾個月香港住宅交易量下降。

世邦魏理仕郭偉恩指出，目前樓價已升7.4%，料樓市下半年或進入整固。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩。

剛性住屋需求釋放 萊坊方耀明：料住宅租金升最多8%

最後，萊坊大中華區估價執行董事及諮詢部主管方耀明表示，在內地買家回流、市場氣氛持續改善及新增供應逐步被市場吸納的支持下，一手市場持續主導整體成交。整體而言，在庫存量下跌的背景下，買家入市意欲提升，加上香港具吸引力的稅制及資金自由流動的優勢，將持續推動資金流入市場，預計2026年一般住宅樓價將上升約8%至10%。

租賃市場方面，整體住宅租金持續上升。2026年5月一般住宅租金按年上升0.3%，年初至今累計升幅為1.8%，反映中小型單位需求穩健。隨著剛性住屋需求持續釋放，加上人才及學生租住需求回升，預計短期內大眾市場租金將維持溫和上行，今年住宅租金將上升約5%至8%。

萊坊大中華區估價執行董事及諮詢部主管方耀明。

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