樓價連升12個月！5月樓價指數漲1.42%　專家料下半年面對重大阻力

樓市繼續由低位反彈，升勢長達一年！據差餉物業估價署最新資料，2026年5月私樓售價指數報321.9點，按月升1.42%，連升12個月，創逾兩年半新高。至於，樓價今年累升7.44%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約19.1%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報324.2點，按月升約1.47%；大型單位（D、E類）報284.9點，按月升約1.17%。

Ａ類單位小型單位按月升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報340.8點，按月升約1.55%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報316.1點，按1.48%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報305.5點，按月升0.96%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報286.3點，按月升約1.17%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報280.5點，按月升約1.19%。

料最優惠利率短期內維持不變

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，本港上半年樓市表現向好，價量齊升，市場氣氛回暖，購買力不斷提升，氣氛由新盤銷售帶動，而近期新盤開價逐步調高，帶動二手樓價上升。息口方面，美聯儲局今年內仍未減息，美國通脹受中東局勢影響而增加不確定性，估計聯儲局短期內不會減息或加息，意味香港最優惠利率短期內維持不變。

下半年樓價升勢將面對重大阻力

王兆麒又表示，隨著最近中東局勢近日有跡象降溫，熱錢流出香港市場，Hibor掉頭上升，預料香港按息短期不會再下調。而隨著樓價回升，租金回報率略為下跌，令部分買家猶豫再繼續入市。預計下半年整體市場購買力能維持一定水平，但樓價升幅將明顯放緩，預計樓價上半年升約8至9%後將面對重大阻力，而2026年全年累升8至10%。

交投量方面，他預計，2026全年成交量將上升至70,000至75,000宗水平，一手成交佔35%左右。又料發展商短期內會以貼市價加快推盤，價單之間的提價會在低單位數增長。

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒。（香港01攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。