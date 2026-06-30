畢架山緹外連沽3伙大宅　套現合共6.6億

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，同日連沽3伙 ，總成交金額達6.6億元。項目至今累售52伙，總成交金額衝破154億元，平均成交呎價約58,000元。項目尚餘10個分層大宅及2個頂層連天台特色大宅待售。



第一個單位為第1座2樓B室連裝修分層大宅。實用面積為4,432平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2.15億元售出，呎價約48,511元。上述單位成交金額包括2個住宅停車位。

第二個單位為第6座地下A室連裝修花園大宅。實用面積為3,466平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2.00億元售出，呎價約57,703元。上述單位成交金額包括1個住宅停車位。

第三個單位為第6座5樓B室分層大宅。實用面積為4,262平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2.45億元售出，呎價約57,485元。上述單位成交金額包括1個住宅停車位。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，提供61伙分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。而3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

九龍塘嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。（緹外網站圖片）

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