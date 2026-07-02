罕見短炒！長沙灣「納米舖」短炒兩個月狂升逾四成　198萬易手

舖位市場再現短炒個案。長沙灣元州街一個建築面積僅約100平方呎的「納米舖」，短短兩個月內身價暴漲四成，以198萬元易手。原業主持貨僅兩個月，帳面獲利58萬元，升幅約41%。惟該舖過去10年先後更換6名租客，新業主面對的最大挑戰，是為舖位覓得穩定租客。



市場消息指，成交舖位為元州街353至357號冠榮大廈地下B2號舖，建築面積約100平方呎，以198萬元易手，呎價約1.98萬元。

長沙灣元州街一個建築面積僅約100平方呎的「納米舖」，短短兩個月內身價暴漲四成，以198萬元易手。

十年換六租客 最長僅做兩年

資料顯示 ，該舖位的租務歷史相當波動。過去10年先後更換6名租客，從美容店、地產代理、特色食品，甚至季節限定的大閘蟹店，都曾在此快閃進駐。

2022至2023年疫情期間，由一間售賣手工蠶糖、手磨老蠶粉及花茶的租客承租，已是眾多租客中經營最長的一戶，亦僅約兩年時間。

2016年前「雄記」五金店長做長有

時間倒流至2016年前，該舖由一間叫「雄記」的公司承租，售賣五金物件，雖然行業不起眼，卻歷時多年長做長有。自2016年舖市高峰期，由韓國美容品牌進駐後，舖位外形雖變得亮麗，卻自此開展不斷轉換租客的歷史。

元州街353至357號冠榮大廈地下B2號舖。

盛滙舖位基金李根興：198萬「好抵買」

盛滙舖位基金創辦人李根興表示，該舖實用面積約65平方呎，門闊約7呎，深約9呎，按差估署平均商舖租金回報3.8厘計算，市值月租約6,270元。他指該舖接近元州街，位置較靜，但勝在銀碼細，198萬元「好抵買」。

持貨僅兩個月 升幅逾四成

原業主於2026年4月以140萬元購入，持貨僅兩個月，帳面獲利58萬元，升幅約41%。該舖位交吉多時，面積細小，市值月租約6,000至8,000元。

李根興稱，政府為工商舖物業撤辣後，由於交易成本減少，市場買賣明顯上升。（羅國輝攝）

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