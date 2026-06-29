新世界長沙灣甲廈「83永康街」傳減價57%　呎價僅5600元跌穿地價

商業房地產繼續吹淡風。新世界（0017）長沙灣甲廈「83永康街」在5月底大幅劈價30%，呎價低見7,100元，售價710萬元起，項目其後連錄成交個案，銷情不俗。



不過彭博引述知情人士透露，該甲廈項目近期所沽出的單位，扣除折扣及回贈後，最終呎價最低見5,600元，較2024年首次開售時約1.3萬元大幅回落57%，同時也低於新世界2017年買入項目地皮時的每呎地價約7,996元。



報道指，長沙灣甲廈「83永康街」近期已下調價格以出售該項目的部分單位，與該項目2024年啟動時的價格相比，部分物業的要價下調多達57%，包括折扣和回贈。又指，香港房地產投資者如今必須面對相互交錯的市場趨勢，商業地產市場仍受高空置率困擾，尤其是核心商業區以外的地區。

↓↓83永康街甲廈↓↓

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商業房地產表現持續疲弱，在5月底，新世界（0017）長沙灣甲廈「83永康街」大幅劈價三成，隨即奏效項目沽出多個單位。成交單位分別位於7樓及8樓，建築面積由966至1,387平方呎，成交價由714萬元至1,031萬元，成交呎價為7,094元至7,431元。當中最貴一伙為7樓A07室，建築面積1,387平方呎，成交價1,031萬元，呎價約7,431元。不過相關成交數字未計及折扣及回贈。

2024年首次推出拆售 當時呎價1.17萬至1.39萬

參考過往成交資料，「83永康街」12樓A06室，在2026年3月以1,126萬元沽出，呎價約10,947元。而「83永康街」早於2024年4月份推出拆售，當時該廈以現樓形式開售，首批單位以「商圈起動價 」推出，呎價11,715至13,942元，入場費約721萬元起。

樓高28層 每層均設行政人員洗手間 、育嬰室及茶水間

「83永康街 」樓高28層，其中5樓或以上屬寫字樓部分 , 全層面積則約18,946至19,216平方呎 , 每層均設行政人員洗手間 、育嬰室及茶水間等。項目的基座商場，在2025年8月份獲投資者以約1.2億元購入作長線投資，以商場建築面積約8,660平方呎成交計算，平均成交呎價逾1.38萬元。

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