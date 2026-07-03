跑馬地禮頓山三房4200萬沽　低估價11%　原業主持貨26年賺2930萬

東半山及跑馬地二手交投雖見放緩，惟優質戶承接力未減。跑馬地禮頓山一個三房一套單位，連車位以4,200萬元易手，成交價較銀行估價低約11%。新買家為換樓客，見價錢吸引即入市。原業主持貨26年，帳面大賺2,930萬元，物業升值2.3倍。



中原地產禮頓山分行高級分區營業經理張偉光表示，成交單位為禮頓山1座高層C室，實用面積1,128平方呎，屬三房一套連工人套間隔，單位東北及西南方相通，享山景，連車位以4,200萬元成交，折合實用呎價約37,234元。

低估價約11% 換樓客趁低入市

該單位銀行估價約4,732萬元，最終成交價低出約532萬元或11%。新買家為換樓客，心儀跑馬地旺中帶靜，且單位闊落實用，見價錢吸引，即決定入市自用。

2000年買入價1270萬 持貨26年賺2930萬

原業主於2000年以1,270萬元連車位購入單位，持貨約26年，帳面獲利2,930萬元，物業期內升值約2.3倍。

區內6月錄30宗買賣 租賃90宗

張偉光補充，6月天氣不穩，東半山及跑馬地區二手買賣成交略為放緩，全月錄約30宗；租賃則維持活躍，錄約90宗。

禮頓山閒閒地都幾錢萬，複式單位更加係億億聲。（網上圖片）

跑馬地禮頓山

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。